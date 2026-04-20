Morto Gabriele D'Amora fondatore del gruppo musicale Soerba

È morto Gabriele D'Amora, uno dei fondatori del gruppo musicale Soerba, noto per il suo stile rock-pop. La band era stata formata insieme a Luca Urbani. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore. Gli altri membri della band hanno espresso il loro cordoglio. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra fan e colleghi del settore musicale.

È morto Gabriele D'Amora, co-fondatore del gruppo musicale rock-pop dei Soerba insieme a Luca Urbani. A darne notizia è proprio il musicista sulla pagina Facebook dedicata alla band.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ore d’ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D’Amora: è scappato dall’Ospedale del MareIl 48enne si è allontanato dall'Ospedale del Mare di Ponticelli domenica scorsa: preoccupate le associazioni Fraternité e Kades: "E' estremamente... Morto Sante Cervellati fondatore della catena Comet, il dolore del gruppo a 20 anni dall'omicidio OrbellantiÈ morto a Bologna all’età di 88 anni Sante Cervellati, imprenditore e fondatore del gruppo Comet, una delle maggiori realtà italiane nella... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il piccolo Gabriele morto alle terme a Latina, si indaga per omicidio colposo. Sequestrata la piscina; Chi è Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia: l’amore per la famiglia, la passione per il calcio e il lavoro al nord; Ambra Orfei racconta la morte del marito Gabriele Piemonti: Ho fatto di tutto per salvarlo, si è consumato per il lavoro; Gabriele Ubaldo Petrucci, come è morto il bambino di 7 anni annegato alle Terme: il padre ha tentato di salvarlo, la verità dall'autopsia. Gabriele morto in piscina, parla il padre - facebook.com facebook Una preghiera per Gabriele #Vaccaro, il 25enne morto dopo essere stato aggredito e colpito con un cacciavite nella notte tra sabato e ieri, in un'area vicina al centro storico di #Pavia. Un pensiero alla sua famiglia in questo drammatico momento. Ora è import x.com