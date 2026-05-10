Lutto per il Gruppo Zatti Morto il fondatore Luciano

Il mondo imprenditoriale reggiano si trova in lutto per la scomparsa di Luciano Zatti, 79 anni, contitolare del gruppo Auto Zatti. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e collaboratori, mentre le aziende del settore hanno espresso il loro rammarico per la perdita. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle aziende associate al gruppo.

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È in lutto il mondo imprenditoriale reggiano, e non solo, per la scomparsa di Luciano Zatti, 79 anni, contitolare del gruppo Auto Zatti. All’inizio degli anni Ottanta, insieme al fratello Giuliano, aveva aperto a Brescello la prima concessionaria d’auto, per poi sviluppare l’azienda negli anni, con ulteriori sedi in varie province, arrivando a otto punti vendita e oltre duecento dipendenti. Gli stessi che ora lo ricordano con grande affetto: "Per noi collaboratori Luciano non era soltanto il titolare. Era una presenza vera, quotidiana. Una pacca sulla spalla, una parola al momento giusto, il suo immancabile caffè sempre offerto e quel modo unico di far sentire tutti noi, i suoi "ragas", parte di una grande famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto per il Gruppo Zatti. Morto il fondatore Luciano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brescello, addio all'imprenditore Luciano ZattiBrescello (Reggio Emilia), 9 maggio 2026 - E’ in lutto il mondo imprenditoriale reggiano e non solo per la scomparsa di Luciano Zatti, 79 anni,... Il Borgo di Fornoli in lutto. E’ morto Francesco Giusti. Fondatore della GeonovaLa morte di Francesco Giusti, fondatore della Geonova di Fornoli, azienda leader in Italia nel settore sollevamenti industriali.