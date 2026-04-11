Addio a Giovanni Negri lutto nel mondo del giornalismo lombardo

Nella notte tra venerdì e sabato, a Milano, è venuto a mancare Giovanni Negri, figura nota nel panorama giornalistico lombardo. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista appassionato e rispettato nel settore. La notizia si diffusa rapidamente, portando a un coro di saluti e ricordi riguardo alla carriera e alla persona.

Milano, 11 aprile 2026 - Giornalisti lombardi e non solo in lutto. Si è spento nella notte tra venerdì e sabato a Milano Giovanni Negri. Aveva appena compiuto 83 anni. Era consigliere nazionale della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, il sindacato unitario dei giornalisti. E' stato inoltre storico presidente dell'Alg, l'Associazione lombarda dei giornalisti, cioè il sindacato lombardo dei giornalisti. Era malato da tempo, ma fino a quando ne ha avuto le forze ha partecipato al dibattito sul giornalismo e i giornalisti e dato il suo contributo alla categoria. Nato a Camparada, provincia di Monza e Brianza, nel 1943, negli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Giovanni Negri, lutto nel mondo del giornalismo lombardo Leggi anche: Addio a Giovanni Negri, lutto nei mondo del giornalismo lombardo Addio a Giovanni Negri: scompare il grande mediatore del giornalismoLa scomparsa di Giovanni Negri, avvenuta nella notte milanese, segna la fine di un’epoca per il giornalismo lombardo.