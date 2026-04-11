Addio a Giovanni Negri lutto nei mondo del giornalismo lombardo

Nella notte tra venerdì e sabato, a Milano, è deceduto Giovanni Negri, figura conosciuta nel mondo del giornalismo lombardo. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti del settore. La città si prepara a ricordare il suo contributo e la sua presenza nel panorama giornalistico locale. La scomparsa di Negri rappresenta una perdita per chi lo aveva conosciuto e stimato.

Milano, 11 aprile 2026 - Giornalisti lombardi e non solo in lutto. Si è spento nella notte tra venerdì e sabato a Milano Giovanni Negri. Aveva appena compiuto 83 anni. Era consigliere nazionale della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, il sindacato unitario dei giornalisti. E' stato inoltre storico presidente dell'Alg, l'Associazione lombarda dei giornalisti, cioè il sindacato lombardo dei giornalisti. Era malato da tempo, ma fino a quando ne ha avuto le forze ha partecipato al dibattito sul giornalismo e i giornalisti e dato il suo contributo alla categoria. Nato a Camparada, provincia di Monza e Brianza, nel 1943, negli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Giovanni Negri, lutto nei mondo del giornalismo lombardo Addio a Giovanni Negri: scompare il grande mediatore del giornalismoLa scomparsa di Giovanni Negri, avvenuta nella notte milanese, segna la fine di un’epoca per il giornalismo lombardo. Leggi anche: Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Giuliano Taddei