Lusso e sostenibilità | nel 2028 arriva la nave ibrida nel Douro

Nel 2028, una nuova nave ibrida entrerà in servizio lungo il fiume Douro, combinando tecnologie eco-sostenibili con il settore del lusso. A bordo, i passeggeri potranno usufruire di un sistema di alimentazione che riduce le emissioni grazie a motori ibridi. Nei menu gourmet tra i vigneti saranno proposte specialità locali preparate con ingredienti biologici, offrendo un’esperienza culinaria legata alla tradizione regionale. La nave rappresenta un esempio di come il settore delle crociere stia integrando pratiche sostenibili senza rinunciare all’eleganza.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza a bordo grazie alla nuova tecnologia ibrida?. Cosa troveranno i passeggeri nei menu gourmet tra i vigneti?. Perché la propulsione ibrida è fondamentale per proteggere il Douro?. Quali impatti avrà questa nave sulle piccole comunità locali?.? In Breve La nave ospiterà 111 passeggeri in 54 cabine e due suite esclusive.. Servizio stagionale previsto da marzo a novembre lungo il fiume portoghese.. Corina Lueftner coordina il progetto per valorizzare il patrimonio locale.. Menu gourmet proporranno piatti tradizionali abbinati ai vini delle tenute locali.. Nel 2028 la flotta Lueftner Cruises approderà nella Valle del Douro con l’immissione in servizio di Amadeus Douro, una nave a propulsione ibrida progettata per navigare i meandri del fiume portoghese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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