OpenAI sfida il mercato | lo smartphone con IA totale arriva nel 2028

OpenAI ha annunciato l’intenzione di sviluppare uno smartphone dotato di intelligenza artificiale totale entro il 2028. La società ha stretto collaborazioni con MediaTek e Qualcomm per realizzare un dispositivo che integri l’IA come elemento centrale, superando le applicazioni tradizionali e isolate. Questa iniziativa mira a creare un prodotto più integrato e avanzato rispetto alle tecnologie attuali, con l’obiettivo di portare l’IA al centro dell’esperienza utente sul telefono.

? Cosa sapere OpenAI punta a produrre uno smartphone con IA agentica entro il 2028.. La partnership con MediaTek e Qualcomm mira a superare il modello delle applicazioni isolate.. OpenAI pianifica lo sviluppo di uno smartphone basato su un’architettura hardware progettata per l’intelligenza artificiale agentica, coinvolgendo MediaTek e Qualcomm in una partnership strategica per la piattaforma. L’obiettivo del gruppo guidato da Sam Altman è superare il modello delle applicazioni isolate, creando un dispositivo capace di interpretare contesti e intenzioni dell’utente in tempo reale attraverso un’integrazione profonda tra software e hardware. Secondo le analisi di Ming-Chi Kuo, la strategia di OpenAI punta a un cambio di paradigma tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI sfida il mercato: lo smartphone con IA totale arriva nel 2028 Siamo più vicini alla Luna che ai fondali oceanici Notizie correlate Oltre i Transformer: l’ex OpenAI sfida l’IA con nuovi algoritmi? Cosa sapere L'ex ricercatore OpenAI Jerry Tworek lancia Core Automation per superare i modelli Transformer. Redmi Note 15 Pro 5G: lo smartphone cinese sfida i giganti del mercato italiano con prezzi e autonomia potenziata.La Rivoluzione dell’Accessibilità: Come il Redmi Note 15 Pro 5G Ridisegna il Mercato Smartphone Italiano L’irruzione del Redmi Note 15 Pro 5G sul... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terremoto OpenAI: se ne vanno il capo di Sora e il VP scientifico; OpenAI vola a +17%: si può già investire sui mercati crypto, ecco come (con una sorpresa); Intelligenza artificiale, OpenAI lancia GPT-5.5 e riaccende la sfida con Anthropic sui nuovi modelli; OpenAI lancia GPT-5.5: più autonomia, più contesto, più responsabilità – LMF. OpenAI e Jony Ive preparano lo smartphone AI per sfidare iPhoneOpenAI entra nella sfida più difficile: quella contro iPhone. L’azienda guidata da Sam Altman starebbe lavorando a uno smartphone progettato per competere direttamente con Apple, con un possibile lanc ... macitynet.it OpenAI sta sviluppando un proprio smartphone per competere con l’iPhoneOpenAI starebbe progettando uno smartphone per sfidare l'iPhone, con un debutto previsto nel 2028 e un design firmato da Jony Ive. ispazio.net OpenAI introduce agenti autonomi in #ChatGPT: svolgono attività aziendali e cambiano il lavoro digitale. Sfida aperta con #AnthropicAI #AI x.com Il 25 aprile diventa anche difesa della libertà nell’era digitale: non più solo contro le dittature del passato, ma contro il rischio di concentrazione del potere tecnologico. Tra dati, algoritmi e piattaforme come Palantir Technologies e OpenAI, la sfida è garantire tr - facebook.com facebook