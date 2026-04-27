OpenAI sfida il mercato | lo smartphone con IA totale arriva nel 2028

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha annunciato l’intenzione di sviluppare uno smartphone dotato di intelligenza artificiale totale entro il 2028. La società ha stretto collaborazioni con MediaTek e Qualcomm per realizzare un dispositivo che integri l’IA come elemento centrale, superando le applicazioni tradizionali e isolate. Questa iniziativa mira a creare un prodotto più integrato e avanzato rispetto alle tecnologie attuali, con l’obiettivo di portare l’IA al centro dell’esperienza utente sul telefono.

? Cosa sapere OpenAI punta a produrre uno smartphone con IA agentica entro il 2028.. La partnership con MediaTek e Qualcomm mira a superare il modello delle applicazioni isolate.. OpenAI pianifica lo sviluppo di uno smartphone basato su un’architettura hardware progettata per l’intelligenza artificiale agentica, coinvolgendo MediaTek e Qualcomm in una partnership strategica per la piattaforma. L’obiettivo del gruppo guidato da Sam Altman è superare il modello delle applicazioni isolate, creando un dispositivo capace di interpretare contesti e intenzioni dell’utente in tempo reale attraverso un’integrazione profonda tra software e hardware. Secondo le analisi di Ming-Chi Kuo, la strategia di OpenAI punta a un cambio di paradigma tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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