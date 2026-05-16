Lupi morti a Denno è avvelenamento? Il sindaco intanto scrive ai cittadini | Massima attenzione

Lo scorso 13 maggio a Denno sono stati trovati alcuni lupi morti, situazione che ha portato il sindaco a scrivere un messaggio ai cittadini, invitandoli a mantenere la massima attenzione. La causa della morte degli animali non è ancora stata confermata, ma si sospetta un possibile avvelenamento. La notizia è stata comunicata pubblicamente attraverso un avviso, in seguito alle preoccupazioni sollevate dalla presenza di animali deceduti nella zona. Le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

I fatti risalgono allo scorso 13 maggio in quel di Denno e sono considerati gravi al punto tale che il sindaco Paolo Vielmetti ha ritenuto doveroso diramare un avviso pubblico.Il riferimento è a quanto accaduto in località Pienezza dove, come informa la stessa amministrazione comunale, sono state. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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