Cinque lupi trovarti morti nel parco nazionale d’Abruzzo | si sospetta l' avvelenamento

Cinque lupi sono stati rinvenuti morti all’interno del parco nazionale d’Abruzzo, in un’area vicino ad Alfedena, nella località San Francesco. L’avvistamento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, durante un pattugliamento condotto dalle guardie del parco. La morte degli animali ha sollevato sospetti di avvelenamento, che ora saranno verificati attraverso le analisi necroscopiche. La zona interessata si trova in un’area continua del parco.

Sono stati trovati cinque lupi morti da una pattuglia guardiaparco in servizio nel comune di Alfedena (località San Francesco) nell’area continua del parco nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile. Un episodio già grave per il danno faunistico, ma ancor di più per la possibile causa. Si sospetta.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Leggi anche: Praterie da salvare e lupi da gestire: la scuola per pastori fa tappa nel cuore del Parco Nazionale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: TROVATI CINQUE LUPI MORTI AD ALFEDENA: IL PNALM, FORSE UCCISI DA ESCHE AVVELENATE; Cinque lupi morti ad Alfedena, vicino al Parco Nazionale d’Abruzzo; Svizzera: 128 lupi morti in 25 anni; Incontro pubblico per il lupo. Alfedena, cinque lupi trovati morti nell’area contigua del Parco: si indaga sull’ipotesi di avvelenamentoCinque lupi sono stati trovati morti nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, nel territorio comunale di Alfedena, in località San Francesco ... laquilablog.it Cinque lupi trovati morti in Abruzzo: Individuati resti che potrebbero far ipotizzare la presenza di esche avvelenate. L'appello del Parco: Chi ha informazioni è invitato a ...Cinque lupi trovati morti ad Alfedana (provincia dell'Aquila n.d.r.), l'ipotesi è quella dell'avvelenamento. Così informa il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise attraverso un dettagliato comun ... ildolomiti.it Cinque lupi trovati morti ad Alfedena. Si indaga sull’ipotesi avvelenamento dopo un altro caso simile avvenuto a Pescasseroli. Una vicenda gravissima che scuote tutto il territorio. Articolo nei commenti facebook