I 174 anni dalla fondazione della Polizia il Questore ai cittadini | Controlli potenziati massima attenzione su truffe anziani e violenze domestiche

In occasione dei 174 anni dalla fondazione della Polizia, il Questore ha annunciato un aumento dei controlli e una maggiore attenzione verso truffe, anziani e violenze domestiche. Da circa un anno e mezzo, alla guida della Questura di Perugia, ha sottolineato come siano state implementate misure di prevenzione, con un focus particolare su queste categorie. Le azioni si sono concentrate sulla tutela della sicurezza e sulla prevenzione di reati specifici.

“Da sedici mesi alla guida della Questura di Perugia abbiamo posto al centro la prevenzione, con particolare attenzione agli anziani, alle donne vittime di violenza e ai giovani. La sicurezza che perseguiamo è sia reale che percepita, costruita attraverso ascolto, presenza sul territorio e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Arezzo, il 174° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato La Polizia celebra i 174 anni dalla fondazione e consegna gli encomi del 2025174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, un anniversario quest'anno celebrato nella basilica di San Vitale, all'interno del museo nazionale... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni; La Polizia di Stato celebra i 174 anni della sua storia. Il video; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario. Imperia celebra i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato: il bilancio delle attività 2025 e i riconoscimentiSi è svolta questa mattina a Imperia, analogamente a molte città d’Italia, la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ricorrenza che ricorda anche la pubblicazione ... rivieratime.news Festa della Polizia: cerimonia anche a Firenze per i 174 anni. Riconoscimento speciale all’agente Rocky dell’unità cinofilaLa Polizia di Stato celebra oggi, 10 aprile 2026, il 174esimo anniversario della sua fondazione. A Firenze il Questore Fausto Lamparelli ha ringraziato le donne e gli uomini appartenenti all’Amminist ... firenzepost.it Nel Castello di Manfredonia la cerimonia per il 174° anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato - facebook.com facebook Matera, celebrato il 174° anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello di Miglionico - News x.com