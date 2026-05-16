Nella zona di Denno sono stati trovati alcuni lupi morti, portando il sindaco a sollevare un allarme riguardo a un possibile avvelenamento. Sul luogo sono stati rinvenuti volantini contro i lupi, che potrebbero essere collegati al decesso degli animali selvatici. Si stanno analizzando eventuali indizi che possano confermare questa ipotesi e si sta valutando anche il rischio di esche tossiche che potrebbero colpire cani e bestiame. Le autorità stanno indagando per chiarire la situazione.

? Domande chiave Quali indizi collegano il ritrovamento al volantino contro i lupi?. Come possono le esche tossiche colpire i cani e il bestiame?. Chi ha orchestrato l'avvelenamento nelle zone boschive di Denno?. Perché il sindaco ha lanciato l'allerta per la sicurezza dei cittadini?.? In Breve Ritrovamento carcasse in località Pienezza avvenuto lo scorso 13 maggio.. Sospetto avvelenamento dopo polemiche per volantino locale contro i predatori.. Rischio per cani e animali domestici nelle aree boschive della Valsugana.. Sindaco Vielmetti chiede segnalazioni tempestive di esche o carcasse alle autorità.. Il ritrovamento di carcasse di lupo in località Pienezza, avvenuto lo scorso 13 maggio a Denno, ha spinto il sindaco Paolo Vielmetti a lanciare un avviso pubblico per la massima attenzione dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupi morti a Denno: allarme sindaco per possibile avvelenamento

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