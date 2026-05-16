L' Unieuro Forlì Under 15 Eccellenza è la terza migliore squadra d' Italia | splendido bronzo
L'Unieuro Forlì Under 15 Eccellenza ha conquistato il terzo posto alla Finale Nazionale, diventando la terza squadra in Italia in questa categoria. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, e la squadra ha ottenuto la medaglia di bronzo dopo diverse partite. La vittoria arriva grazie all'impegno degli atleti, dello staff tecnico e delle risorse investite dalla società per sviluppare il settore giovanile. La squadra si è distinta per le prestazioni fornite durante tutto il torneo.
L'Unieuro Forlì Under 15 Eccellenza vince il bronzo alla Finale Nazionale. Un risultato che premia i ragazzi, lo staff tecnico, ma soprattutto gli investimenti di denaro, tempo ed energia della struttura del settore giovanile biancorosso, presieduta da Riccardo Pinza e guidata sul piano tecnico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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