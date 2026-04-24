Forlì celebra 15 Maestri d’opera | l’eccellenza del saper fare

A Forlì si è svolta una cerimonia presso il centro Don Bosco per premiare quindici Maestri d’opera selezionati dall’Anap Confartigianato. L’evento, organizzato in occasione dell’80° anniversario dell’associazione, mira a valorizzare le competenze artigiane e a favorire il passaggio di conoscenze tra le generazioni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e ha sottolineato l’importanza delle competenze pratiche nel settore artigiano.

? Cosa sapere Anap Confartigianato premia 15 Maestri d'opera presso il centro Don Bosco di Forlì.. L'iniziativa per l'80° anniversario punta a garantire il ricambio generazionale nel settore artigiano.. Al Centro di formazione professionale Don Bosco di Forlì, quindici professionisti hanno ricevuto l’onorificenza di Maestro d’opera e di esperienza durante la cerimonia organizzata da Anap Confartigianato per celebrare l’80° anniversario dell’associazione. Il riconoscimento premia chi ha dedicato almeno 30 anni al proprio mestiere con dedizione, precisione tecnica e integrità. Tra i nuovi Maestri accreditati figurano Giovanni Balestri, Tiziana...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì celebra 15 Maestri d’opera: l’eccellenza del saper fare Notizie correlate Brera celebra il design: 12 coppie tra maestri e creativi d’eccellenzaDal 21 al 26 aprile, il cuore pulsante di Brera ospiterà la nuova manifestazione di Fondazione Cologni intitolata Doppia Firma, un progetto che punta... Ottantesimo di Confartigianato, premiati 15 nuovi maestri d’opera e d’esperienzaSono quindici nuovi i nuovi Maestri d’opera e di esperienza premiati da Anap Confartigianato Forlì nel corso di una cerimonia al Centro di formazione...