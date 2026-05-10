Finali nazionali Under 15 l' Unieuro Forlì ruggisce nel finale e Siena si arrende Super Girardi con 32 punti

Nelle finali nazionali Under 15, l'Unieuro Forlì ha vinto l'incontro grazie a un'ultima fase intensa, mentre Siena si è arresa nel corso della partita. Un giocatore della squadra di casa ha segnato 32 punti, contribuendo al successo. La partita si è conclusa con la squadra di Forlì in vantaggio negli ultimi minuti, dopo un avvio equilibrato.

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