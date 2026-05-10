Finali nazionali Under 15 l' Unieuro Forlì ruggisce nel finale e Siena si arrende Super Girardi con 32 punti
Nelle finali nazionali Under 15, l'Unieuro Forlì ha vinto l'incontro grazie a un'ultima fase intensa, mentre Siena si è arresa nel corso della partita. Un giocatore della squadra di casa ha segnato 32 punti, contribuendo al successo. La partita si è conclusa con la squadra di Forlì in vantaggio negli ultimi minuti, dopo un avvio equilibrato.
L'avventura dell'Unieuro Forlì alle Finali Nazionali Kellogg’s U15 Eccellenza inizia con il brivido, ma si colora di biancorosso. In un Girone B che si preannuncia infuocato, i romagnoli portano a casa due punti d'oro superando la Stosa Virtus Siena per 77-72, al termine di una gara dalle due.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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