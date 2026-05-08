Courmayeur piange Giulio Guédoz | l’ultimo saluto al mito della neve

A Courmayeur si sono svolti i funerali di Giulio Guédoz, considerato una figura legata alla montagna e alla neve. I familiari di Guédoz sono intervenuti per salutare l’uomo che ha lasciato un segno nella comunità, portando avanti la sua eredità. Durante la cerimonia, si è ricordato come abbia trasformato un bar di piccole dimensioni in un punto di riferimento simbolico nella Val Ferret.

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? Punti chiave Chi sono i familiari che oggi continuano la sua eredità sulle piste?. Come ha trasformato un semplice bar in un simbolo della Val Ferret?. Quale legame speciale univa questo maestro alla comunità di Courmayeur?. Perché la sua scomparsa segna la fine di un'intera epoca sportiva?.? In Breve Esequie previste sabato 9 maggio presso la chiesa parrocchiale di Courmayeur.. Fondazione bar Lo Brenlo in Val Ferret nel 1986 con moglie Eugenia e figlia Sandra.. Eredi Silvio, Sandra, Giulia, Federico, Nicole e Mathias proseguono la tradizione sciistica.. Professionista attivo sulle piste fino all'età di 82 anni.. La comunità di Courmayeur si prepara a dare l’ultimo saluto a Giulio Guédoz, figura storica del settore sciistico, le cui esequie avranno luogo sabato 9 maggio nella chiesa parrocchiale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Courmayeur piange Giulio Guédoz: l’ultimo saluto al mito della neve Notizie correlate Scafati piange Biagio: commozione per l’ultimo saluto al giovane? Cosa sapere Biagio Liban Di Lallo morto martedì sulla Statale 690 tra Avezzano e Sora. Castelnovo piange Andrea: l’ultimo saluto al giovane morto in motoIl silenzio della chiesa di Sant’Andrea a Castelnovo Sotto è stato interrotto dal rito dell’ultimo addio per Andrea Guerard, il venticinquenne che ha...