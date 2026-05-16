L' ultimo derby di Pedro l' uomo delle due vite romane

L'ultimo derby di Pedro, il giocatore che ha vissuto due avventure diverse nella capitale, ha avuto luogo nel 2021, quando si è trasferito ai biancocelesti dopo aver trascorso un solo anno con le giallorosse. Durante la sua carriera nelle squadre della città, è stato uno dei pochi a segnare con entrambe le maglie. Questo passaggio tra le due squadre ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, rendendo il suo percorso nel calcio locale particolarmente noto.

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