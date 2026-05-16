L' ultimo derby di Pedro l' uomo delle due vite romane
L'ultimo derby di Pedro, il giocatore che ha vissuto due avventure diverse nella capitale, ha avuto luogo nel 2021, quando si è trasferito ai biancocelesti dopo aver trascorso un solo anno con le giallorosse. Durante la sua carriera nelle squadre della città, è stato uno dei pochi a segnare con entrambe le maglie. Questo passaggio tra le due squadre ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, rendendo il suo percorso nel calcio locale particolarmente noto.
Pedro all’ultimo derby. Il campione spagnolo all’atto finale della stracittadina di Roma. Domenica concluderà la sua storia nel derby della Capitale vissuto, anche segnando, sotto le due bandiere. A luglio compirà 39 anni e ha già fatto sapere che non andrà oltre il contratto in scadenza con la Lazio. Sarà la sua decima presenza con la maglia biancoceleste nella sfida dell’Olimpico. Dopo le due partite con i colori giallorossi. Il 15 maggio 2021 aveva firmato per la Roma di Fonseca il raddoppio che chiuse il derby. Quattro mesi dopo, era il 26 settembre, andava a segnare con la maglia della Lazio nel 3-2 contro la Roma di Mourinho. Dall’altra parte del Tevere (praticamente da svincolato), sempre da protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
WAGNER MOURA VENCEDOR DO GLOBO DE OURO
Sullo stesso argomento
In morte di un eroe guascone, Alex Zanardi da Castelmaggiore: le due vite di un uomo veroÈ strano, ma in questo giorno tristissimo la prima cosa che mi viene in mente, a proposito del carissimo Alex Zanardi, è una risata.
Le due incredibili vite di Andrii: "Ucciso dalla leucemia, vive il ricordo. In un libro il suo ultimo desiderio"di Andrea Gianni Prima di morire dopo aver lottato a lungo contro una gravissima forma di leucemia, Andrii Rosliuk, fuggito dalla guerra e accolto a...
Lazio, Maldini o Noslin come unica punta Cancellieri e Pedro a comporre il tridente di #Sarri. Derby senza tifosi e ambiente in tensione dopo la finale di Coppa Italia persa con l'Inter @MirabellaIacopo #ASRoma x.com
Serie A Lazio, Maldini o Noslin come unica punta Cancellieri e Pedro a comporre il tridente di Sarri. Derby senza tifosi e ambiente in tensione dopo la finale di Coppa Italia persa con l'Inter (GETTY IMAGES) ( Iacopo Mirabella ) IL Romanista La stagione della facebook
È Pedro Porro Emerson Royale travestito? reddit
Pedro saluta la Lazio: stasera l’abbraccio della Nord prima del ritorno in Spagna. Il videoNonostante l'amarezza per il trofeo sfumato, il popolo laziale non dimentica il suo fuoriclasse. Al triplice fischio, Pedro si dirige con gli occhi lucidi verso la Curva Nord per l'ultimo saluto, rice ... laziopress.it
Pedro, gestione prima dell’ultimo ballo: dal bagno di amore al sogno titolo con la LazioRASSEGNA STAMPA - Un ultimo ballo e poi l’addio. Che si consumerà lentamente, tra derby e gara col Pisa, ma che per Pedro simbolicamente arriverà proprio nella finale di Coppa Italia che la Lazio gioc ... lalaziosiamonoi.it