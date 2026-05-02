Oggi si ricorda la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota e atleta italiano, deceduto a seguito di un grave incidente. Nato a Castelmaggiore, ha vissuto due vite: quella nel mondo delle corse e successivamente come atleta paralimpico. La notizia ha suscitato molte reazioni, con amici e colleghi che hanno espresso dolore e riconoscenza per la sua carriera e il suo impegno. La sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama sportivo e non solo.

È strano, ma in questo giorno tristissimo la prima cosa che mi viene in mente, a proposito del carissimo Alex Zanardi, è una risata. Era il 9 maggio del 1993. A Barcellona era appena stato disputato il gran premio di Formula 1. Come si usava all’epoca, nella serata dello stesso giorno di gara un aereo riportava dal luogo dell’evento a Bologna la squadra della Ferrari, la squadra della Minardi e il cronista del territorio. Che ero io. In quella circostanza, al gruppo si era unito un pilota bolognese che non era riduttivo definire alle prime armi. Era, appunto, Zanardi. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamorto-alex-zanardi-lnvq0seh Mentre aspettavamo il volo, andai a chiacchierare con Alessandro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In morte di un eroe guascone, Alex Zanardi da Castelmaggiore: le due vite di un uomo vero

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Addio a un supereroe. Alex #Zanardi è morto, dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. A dare la notizia la famiglia e Obiettivo 3, l'associazione benefica x.com