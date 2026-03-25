Andrii Rosliuk, un giovane che ha vissuto due vite distinte, è deceduto dopo aver combattuto contro una grave leucemia. Nato in Ucraina e rifugiato in Italia, aveva espresso il desiderio di scrivere un libro che raccontasse le sue esperienze nei due paesi. Prima di morire, ha lasciato un messaggio alla madre, chiedendo di documentare le sue storie di vita.

di Andrea Gianni Prima di morire dopo aver lottato a lungo contro una gravissima forma di leucemia, Andrii Rosliuk, fuggito dalla guerra e accolto a Milano, ha lasciato un ultimo messaggio alla madre, Natalia: "Bisognerebbe scrivere un libro sulle mie due vite, quella in Ucraina e quella in Italia. Comunque andrà a finire sarà stato bellissimo". Un progetto che ora si è realizzato, grazie all’impegno di Olivia Crosio, scrittrice e volontaria dell’Opera Cardinal Ferrari che ha messo nero su bianco “Le due vite di Andrii Rosliuk” in un libro edito da Arkadia Editore che verrà presentato questa mattina in via Boeri 3, nel centro di accoglienza nato nel 1921 e presieduto da Luciano Gualzetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le due incredibili vite di Andrii: "Ucciso dalla leucemia, vive il ricordo. In un libro il suo ultimo desiderio"

Articoli correlati

Filippo, ucciso da una polmonite a Bali: mercoledì il ritorno della salma. “Il suo ricordo vive”Pesaro, 26 gennaio 2026 – Mercoledì pomeriggio rimpatrierà dall’Indonesia la salma del dj Filippo Santori, il 42enne morto giorni fa per una...

Non c'è più dal 2019, ma il suo ricordo vive più che mai in Diabete Romagna: aiuti in ricordo di Loris PasiCi sono persone che non se ne vanno mai veramente, restano nei gesti di chi le ha amate, nei valori trasmessi e nella capacità di continuare a...