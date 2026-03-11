Uno dei miliardari più influenti nella destra statunitense sta facendo parlare di sé anche in Italia. È noto per le sue attività nel settore tecnologico e per aver sostenuto iniziative politiche di destra. La sua presenza nel mondo degli affari e della politica internazionale ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce le sue posizioni e le sue attività negli ultimi anni.

Uno dei miliardari più influenti nella destra statunitense sta facendo parlare di sé anche in Italia per una sua misteriosa visita La Stampa, che aveva dato la notizia, aveva scritto che Thiel avrebbe tenuto tra il 15 e il 18 marzo una conferenza privata sui rapporti tra potere, tecnologia e teologia alla Pontificia università San Tommaso d’Aquino, che però ha smentito che si svolgerà nelle sue sedi o di averla organizzata. Il giornalista di Fanpage Valerio Renzi, che si occupa molto delle attività della destra italiana, scrive che dovrebbe tenersi nella sede romana della Catholic University of America, un’università privata della conferenza episcopale statunitense. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi è Peter Thiel

Articoli correlati

Chi è Peter Thiel, il vero padrone della Silicon Valley: l’uomo che vuole controllare il futuroDal legame con Musk e PayPal ai rapporti con Trump, Epstein e Palantir: chi è Peter Thiel e perché la sua visione tecnocratica può cambiare libertà,...

Peter Thiel a Roma, l'eterno ritorno dell'AnticristoDal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina.

WHO IS PETER THIEL

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Peter Thiel

Temi più discussi: Chi è e cosa vuole davvero Peter Thiel, il cuore di tenebra del mondo digitale; AI, chi è Peter Thiel, il re della sorveglianza di massa: il suo ruolo da Gaza, a Maduro, a Khamenei; Le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo - Appunti; Il guru della tecnodestra sbarca a Roma. Peter Thiel fra Trump e l’Anticristo.

Chi è il fondatore di Palantir Technologies, Peter Thiel, atteso a Roma nei prossimi giorni?Peter Thiel è un imprenditore e investitore tra i più influenti nel settore tecnologico globale, tra i fondatori della società Palantir Technologies, azienda specializzata nello sviluppo di piattaform ... notiziariofinanziario.com

Chi è e cosa vuole davvero Peter Thiel, il cuore di tenebra del mondo digitaleNegazionista climatico, genio matematico, libertario di destra, cofondatore di PayPal, non insegue la ricchezza come tutti gli altri. Ecco il suo profilo ... avvenire.it

Peter Thiel, ricchissimo e influente magnate tra i sostenitori del governo Trump, sarà a Roma dal 15 al 18 marzo con le sue riservate conferenze sull’Anticristo. La sua visione fondamentalista cristiana (sebbene “non ortodossa”) che mischia politica reazionaria - facebook.com facebook

C’è uno Stato parallelo in grado di condizionare i governi. Da Peter Thiel al tecnocapitalismo x.com