Durante l'udienza generale di ieri, Leone XIV ha affermato che nella Chiesa deve esserci spazio per tutti. Tuttavia, all'Angelicum, la pontificia università dedicata a san Tommaso d'Aquino, non viene riconosciuto un ruolo per Peter Thiel. La decisione di escludere il fondatore di società tecnologiche dal contesto accademico viene comunicata senza commenti ufficiali.

"Nella Chiesa c'è e deve esserci posto per tutti", ha detto ieri Leone XIV in udienza generale. Ma all'Angelicum, la pontificia università dedicata a san Tommaso d'Aquino, non sembra esserci posto per Peter Thiel. Nei giorni scorsi una nota dell'ateneo ha smentito la disponibilità ad ospitare il ciclo di quattro conferenze sull'Anticristo che il miliardario a capo di Palantir dovrebbe portare a Roma tra domenica e mercoledì. Una smentita arrivata dal rettore magnifico Thomas Joseph White dopo indiscrezioni insistenti che indicavano proprio la struttura dei domenicani come sede delle sue lezioni anti-woke. Eh sì, perché nelle sue conferenze... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non c'è posto per Peter Thiel in Vaticano

Articoli correlati

Chi è Peter ThielUno dei miliardari più influenti nella destra statunitense sta facendo parlare di sé anche in Italia per una sua misteriosa visita La Stampa, che...

Peter Thiel a Roma, l'eterno ritorno dell'AnticristoDal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina.

Una raccolta di contenuti su Peter Thiel

Temi più discussi: Le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo - Appunti; AI, chi è Peter Thiel, il re della sorveglianza di massa: il suo ruolo da Gaza, a Maduro, a Khamenei; Chi è e cosa vuole davvero Peter Thiel, il cuore di tenebra del mondo digitale; Blog | C'è uno Stato parallelo in grado di condizionare i governi. Da Peter Thiel al tecnocapitalismo.

Cosa c’è dietro le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo all'Angelicum di Roma? Lo abbiamo chiesto all’esperto di tecno-esoterismo Venanzoni: C'è dietro l ...Andrea Venanzoni, costituzionalista e autore di Tecnodestra e Il trono oscuro, è tra i massimi esperti della galassia tecnologica che ruota attorno a Peter Thiel. Con lui abbiamo parlato di Anticristo ... mowmag.com

Thiel: l'Anticristo veste UEA Roma, in pieno periodo quaresimale, arriva Peter Thiel, predicatore laico del Momento straussiano (titolo del suo breve e modesto saggio filosofico, alla base della visione politica ed etica trump ... today.it

Angelicum: nessun evento con Peter Thiel, “non è organizzato dall’Università e non si svolgerà presso di noi” - AgenSIR x.com

Peter Thiel, ricchissimo e influente magnate tra i sostenitori del governo Trump, sarà a Roma dal 15 al 18 marzo con le sue riservate conferenze sull’Anticristo. La sua visione fondamentalista cristiana (sebbene “non ortodossa”) che mischia politica reazionaria - facebook.com facebook