Repubblica | I 6 minuti di De Bruyne e Lukaku La prima volta insieme nel Napoli

Nel match del Napoli, De Bruyne e Lukaku sono rimasti in campo insieme per sei minuti, segnando la loro prima presenza contemporanea con la squadra. La loro collaborazione è durata complessivamente sei minuti, un episodio che ha attirato l’attenzione, anche se si tratta di un breve intervallo di gioco. Questa presenza rappresenta un momento importante per il club, anche se il tempo trascorso in campo è limitato.

Sei minuti che potrebbero restare simbolici nella stagione del Napoli. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono tornati finalmente insieme in campo con la maglia azzurra nella sfida contro il Torino al Maradona. Un'apparizione breve, ma significativa, che segna il primo vero momento condiviso della coppia belga dopo mesi segnati da infortuni. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, i due campioni hanno condiviso soltanto pochi istanti di partita, ma abbastanza per riaccendere le speranze dei tifosi. Il momento richiama alla memoria un celebre precedente del calcio italiano: i sei minuti concessi a Gianni Rivera nella finale dei Mondiali del 1970 contro il Brasile.