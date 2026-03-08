In una giornata di marzo a Napoli, i primi minuti di allenamento di Lukaku e De Bruyne si sono svolti insieme nel reparto offensivo. I due giocatori, arrivati da poco nella squadra, si sono confrontati sul campo durante una sessione di lavoro aperta alla stampa. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà il loro rapporto in vista della prossima stagione.

Napoli, 8 marzo 2026 – Nonostante l'inverno sia arrivato quasi alle battute conclusive, l'estate è lontana: lo è la prossima, ma a maggior ragione lo è quella scorsa. In casa Napoli sotto all'ombrellone si sognava il tandem d'attacco che ha fatto la storia recente del Belgio: uno, Romelu Lukaku, l'azzurro lo aveva già vestito, tra l'altro con ottimo profitto, nell'anno del quarto scudetto, e l'altro, Kevin De Bruyne, era arrivato alla corte di Antonio Conte quasi come regalo per il tricolore appena conquistato. Nonostante per entrambi probabilmente gli anni d'oro siano già alle spalle, la suggestione è stata fin da subito bella forte e non solo perché si parla di due connazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, i primi minuti insieme di Lukaku e De Bruyne: le prospettive per il futuro

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta: momento storico al Maradona”

Leggi anche: Napoli, il calendario dei rientri: Lukaku a Cremona? Le date esatte per Anguissa, Meret e De Bruyne

Contenuti utili per approfondire Napoli i primi minuti insieme di Lukaku....

Temi più discussi: Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano; Calcio, Serie A, il Napoli batte il Torino e si avvicina al Milan; La Virtus travolge Napoli e stacca di 4 punti Brescia. Formidabile Ferrari; Napoli, Giovane è pronto al decollo: a Verona per conquistare Conte.

Napoli, Kevin De Bruyne torna in campo oltre 4 mesi dopo l'infortunio: primi minuti insieme a Lukaku in una squadra di clubAntonio Conte ritrova il centrocampista belga dopo un lungo stop. msn.com

Napoli, Buongiorno al 45': Dobbiamo continuare così, primi minuti fondamentaliAlessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo con l'Atalanta: Dobbiamo continuare così, i primi minuti saranno fondamentali. Bisogna ... tuttomercatoweb.com

#napoli, al #gambrinus la Mimosa "record" x.com

#Meret-Napoli, addio a fine stagione. L'agente al lavoro, fissato il prezzo Quale sarà il futuro di Alex Meret al termine di questa stagione Il portiere friulano, che ha contribuito con i suoi guantoni a due Scudetti azzurri, non intende accettare il ruolo di second - facebook.com facebook