Arriva in prima nazionale al Teatro Franco Parenti di Milano Terzo Tempo, lo spettacolo liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Lidia Ravera (Bompiani). Dal 20 maggio al 7 giugno 2026, la Sala Grande ospiterà un’opera che affronta i temi della vecchiaia con uno sguardo inedito: né pietistico né consolatorio, ma attraversato da ironia, tenerezza e una buona dose di imprevedibilità. La drammaturgia porta la firma della stessa Ravera insieme a Emanuela Giordano, che cura anche regia e il disegno delle luci. Sul palco, un quartetto di interpreti guidato da Lucia Vasini e Paolo Hendel — due volti amatissimi della scena italiana, qui impegnati in un registro lontano dalla commedia pura che li ha resi celebri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lucia Vasini e Paolo Hendel debuttano al Franco Parenti in una commedia sulla grande età

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