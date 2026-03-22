GF Vip chi è Lucia Ilardo | età altezza e curiosità sulla concorrente

Lucia Ilardo è una concorrente del Grande Fratello Vip. Ha un’età e un’altezza specifiche, e ha partecipato al reality provenendo da un percorso che include la sua attività sui social e la vita privata. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico, che si interessa anche alle sue curiosità personali e al background professionale.

Lucia Ilardo: chi è, età, altezza e percorso al Grande Fratello tra carriera, social e curiosità sulla vita privata. Lucia Ilardo è uno dei volti emergenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, già nota al pubblico per la partecipazione a Temptation Island nel 2025 insieme all’ex fidanzato Rosario Guglielmi. Laureata in Giurisprudenza e originaria della provincia di Modena, ha costruito un percorso tra lavoro, social e televisione, attirando l’attenzione anche per la sua vita sentimentale e i recenti gossip che l’hanno resa una delle protagoniste più seguite del momento. Ecco chi è, tra età, altezza e curiosità sulla sua vita privata. Lucia Ilardo è tra i volti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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