Rapina nel cuore della notte il racconto choc | Mi hanno puntato un coltello al petto

Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, un giovane è stato vittima di un'aggressione in pieno centro. Secondo quanto riferito, gli aggressori lo hanno avvicinato e gli hanno puntato un coltello al petto, provocando grande spavento. La polizia è intervenuta per raccogliere testimonianze e avviare le indagini sul fatto.

Il giovane ha denunciato il tutto agli agenti di polizia: un arresto. Ma è caccia al complice Aggressione in piena notte a colpi di coltello. E’ quanto sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo ai danni di un ragazzo. Il giovane, infatti, intorno alle 4 ha fermato una pattuglia della polizia, denunciando di essere rimasto vittima di una rapina perpetrata ai suoi danni da un altro ragazzo e da un suo complice. Uno dei due aggressori, come detto, avrebbe anche utilizzato un’arma bianca. Secondo quanto ricostruito, i due soggetti avrebbero avvicinato il ragazzo con un pretesto: dopo avergli sbarrato la strada, uno dei due avrebbe estratto un coltello puntandoglielo al petto, mentre l'altro faceva da ‘palo’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

