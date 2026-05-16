Lotus Esprit | la supercar torna nel 2028 con un V8 ibrido

Nel 2028, Lotus prevede di riproporre la sua iconica Esprit, dotandola di un motore V8 ibrido sviluppato da Horse. La nuova versione della supercar è stata annunciata con una potenza stimata di circa 1.000 cavalli. La casa automobilistica ha comunicato che il progetto combina tecnologie di motore tradizionali e sistemi ibridi, senza fornire dettagli specifici sulla data di lancio o sulle caratteristiche tecniche complete. La ripresa della produzione della Esprit segna un ritorno del modello dopo anni di assenza dal mercato.

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Il viaggio di Lotus verso l'elettrificazione totale, pianificato nel 2028, è stato rinviato. Il passaggio di testimone tra la Eletre, prodotta a Wuhan, e la Emira a motore endotermico, prodotta nello storico stabilimento di Hethel, avrebbe dovuto sancire la definitiva conversione di Lotus all'elettrico. Decisione rivista, perchè tra le due nel 2028 si inserirà una Lotus Esprit spinta da un innovativo V8 ibrido, in grado di sprigionare una potenza "superiore ai 986 Cv". Lo ha affermato il Ceo Lotus Feng Qingfeng, nel presentare il nuovo piano industriale "Focus 2030", che affiderà alla Esprit il ruolo di primogenita della prossima generazione di supercar ibride prodotte ad Hethel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lotus Esprit: la supercar torna nel 2028 con un V8 ibrido ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lotus scarica il dogma elettrico. La Type 135 riporterà in vita il V8 Leggi anche: Villa La Massa Excellence, a Firenze torna l’emozione delle supercar vintage Lotus Esprit: la supercar torna nel 2028 con un V8 ibridoLotus riporta in vita la Esprit spinta da un innovativo V8 ibrido sviluppato da Horse, in grado di sviluppare una potenza di circa 1.000 Cv ... gazzetta.it Lotus prepara il ritorno del V8: nel 2028 una supercar ibrida da quasi 1.000 CvLotus archivia il piano di diventare totalmente elettrica entro il 2028 e annuncia una nuova supercar con un potente motore V8 ibrido ... lautomobile.aci.it