La casa automobilistica ha annunciato di abbandonare l’approccio esclusivamente elettrico e di tornare a sviluppare motori a combustione tradizionali. La nuova vettura, di nome Type 135, sarà dotata di un motore V8, segnando così un cambio di rotta rispetto alle recenti strategie che puntavano principalmente sull’elettrico. La decisione arriva in un momento in cui diverse aziende del settore riconsiderano le proprie linee di produzione.

Un dietrofront. L’ennesimo di un’industria automobilistica ormai destatasi (bruscamente) dall’allucinazione collettiva dell’automobile elettrica tout court, che da panacea all’inquinamento ambientale viene più opportunamente ridimensionata a “co-soluzione” alla decarbonizzazione della mobilità. E quando si parla di auto di lusso e sportive, i primi a non voler sentir parlare di batterie ed elettroni sono proprio i clienti. Lo hanno capito Porsche, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Rolls-Royce, Bentley, Maybach, etc, etc E ora il bagno di realtà tocca a Lotus. Nel 2018 l’azienda inglese, ormai da anni in mani cinesi, aveva presentato il piano “ Vision80 “, con l’obiettivo chiarissimo (e forse utopico) di diventare un brand 100% elettrico entro il 2028, in concomitanza col suo 80° anniversario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lotus scarica il dogma elettrico. La Type 135 riporterà in vita il V8

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