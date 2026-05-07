A Firenze, Villa La Massa Excellence ospita di nuovo un evento dedicato alle auto d’epoca, con particolare attenzione alle supercar vintage. La manifestazione riunisce appassionati e collezionisti, offrendo l’opportunità di ammirare modelli che rappresentano l’evoluzione del design e delle prestazioni nel mondo automobilistico. La mostra si concentra su veicoli che sono diventati simboli di stile e sogni di molte generazioni, richiamando l’interesse per le auto che vanno oltre la semplice funzionalità.

C’è un’Italia che continua a sognare attraverso le automobili. Non quelle nate per portarti semplicemente da un punto A-B, ma quelle capaci di diventare poster nella camera di un teenager, oggetti di culto, esercizi di stile e potenza. È il mondo delle supercar, delle one-off, delle instant classic che nel giro di pochi anni passano dai configuratori ai salotti dei collezionisti. Ed è proprio a questo universo che guarda Villa La Massa Excellence, il concorso d’eleganza dedicato alle icone automobilistiche dagli Anni Novanta a oggi, ha annunciato che tornerà dal 16 al 18 ottobre prossimi. L’evento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà a Villa La Massa, un hotel che ha preso vita da una abitazione di nobili fiorentini su di una ansa dell’Arno e immerso nel verde.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Villa La Massa Excellence, a Firenze torna l’emozione delle supercar vintage

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