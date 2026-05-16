Nella giornata del 16 maggio 2026, la polizia di Stato ha portato a termine due arresti nella lotta allo spaccio a Bologna. La Squadra mobile ha fermato un uomo di 36 anni di origini marocchine e un giovane di 19 anni tunisino, entrambi coinvolti in operazioni di osservazione sul territorio. Durante le operazioni sono stati sequestrati contanti e quantità di cocaina, anche in un caso trovata nascosta in un’abitazione. Le autorità continuano le indagini per approfondire eventuali collegamenti tra i due arrestati.

Bologna, 16 maggio 2026 - Lotta allo spaccio, ancora arresti da parte della polizia di Stato. La Squadra mobile ha fermato due persone, un 36enne marocchino e un 19enne tunisino a seguito di due distinte attività di osservazione sul territorio. Il primo intervento ha riguardato via Manzi, da cui sono arrivate diverse segnalazioni in merito a un soggetto nordafricano che di 'professione' fa il pusher nel parcheggio di un supermercato della zona. Durante gli appostamenti, gli investigatori hanno documentato le cessioni di droga e lo scambio in denaro. Quindi sono usciti allo scoperto per fermare il 36enne, che ha colpito un agente con un calcio, spingendolo, e ha tentato di scappare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio, doppio arresto della squadra mobile: sequestrati contanti e cocaina

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