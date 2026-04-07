All’Aquila un giovane di 25 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di cocaina e una grande quantità di denaro contante all’interno della sua auto. Le forze dell’ordine hanno fermato il ragazzo e, durante i controlli, hanno scoperto la sostanza stupefacente e il denaro, bloccando così un’attività di spaccio rapido. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il sequestro della merce e del denaro.

Un venticinquenne di nazionalità straniera è finito in manette all’Aquila dopo che le forze dell’ordine hanno rinvenuto cocaina e una consistente somma di denaro liquido all’interno della sua vettura. L’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria nella mattinata di martedì 7 aprile 2026, chiude un’operazione scattata nei giorni precedenti. L’intervento è scaturito da un normale servizio di monitoraggio del territorio. In quell’occasione, gli agenti delle volanti e il personale della polizia locale hanno fermato l’uomo mentre guidava l’auto. Il sospetto è nato immediatamente a causa dello stato di forte agitazione del conducente, elemento che ha spinto gli operatori a procedere con un controllo più approfondito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, stop allo spaccio veloce: 25enne con cocaina e contanti

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L’AQUILA – Nervoso durante un controllo, la polizia perquisisce l’auto e trova 14 involucri di cocaina. - facebook.com facebook

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