A Los Angeles, il panorama culturale si arricchisce con l’apertura di nuovi spazi dedicati all’arte, tra cui il Los Angeles County Museum of Art. In prossimità del MOCA, il museo di arte contemporanea, si sta preparando un ampliamento che prevede l’aggiunta di una struttura progettata dall’architetto. La realizzazione si concentra sulla valorizzazione della luce come elemento fondamentale, creando un collegamento tra le diverse parti del complesso museale. L’intervento si inserisce nel fermento artistico del centro cittadino, caratterizzato da investimenti e nuove aperture.

A Los Angeles è boom di musei. A Downtown, dirimpetto al MOCA, il museo di arte contemporanea, The Broad sta per iniziare un’espansione che aggiungerà al cubo di Diller Scofidio + Renfro un secondo parallelepipedo degli stessi architetti per ospitare la collezione del filantropo Eli Broad. Un isolato più giù nel complesso misto progettato da Frank Gehry (The Grand) si sta allestendo Dataland – il primo museo dedicato all’intelligenza artificiale che aprirà il mese prossimo. E per settembre è prevista l’inaugurazione del Lucas Museum of Narrative Art, che sarà ospitato nell’edificio (firmato Ma Yansong di MAD Architects), già atterrato come una candida astronave fra il museo di scienze naturale e lo stadio Coliseum. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Los Angeles County Museum of Art, la protagonista è la luce

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Los Angeles County Museum of Art. Free Friday nights.

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