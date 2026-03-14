dopo los angeles lascio la nazionale

Julio Velasco ha annunciato che, dopo l’esperienza con la Nazionale a Los Angeles, lascerà il suo ruolo. Nel 2026 intende pubblicare anche la sua autobiografia. Velasco ha comunicato questa decisione senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La notizia riguarda la fine di un percorso con la squadra e l’imminente uscita di un volume che ripercorre la sua carriera.

Doriano Rabotti Julio Velasco, il 2026 è anche l’anno in cui sta per pubblicare la sua autobiografia. "Ma vado piano perché non ho molto tempo". Su Amazon dice che è prenotabile per l’uscita a fine maggio. "Speriamo, lo devo ancora finire". Il titolo ’Gracias a la vida’ è deciso? "Sì, perché l’ho scelto io. È ispirato a una storica canzone cilena di Violeta Parra. Mi sono ispirato a quella, è un’autobiografia nella quale di pallavolo si parla poco". Allora parliamone noi. Vinte Olimpiadi e mondiali con un gruppo che sta per cambiare, inizia la fase due. Come la gestirà? "Credo che questo sia un anno in cui si possono fare certe cose, perché c’è un gruppo di giocatrici che dopo aver dato tutto per molti anni in Nazionale, ha diritto a riposare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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