Il caso Manzo la notte della scomparsa e la nuova accusa di omicidio | la lunga ricostruzione di ciò che sarebbe accaduto l’8 gennaio 2021
Il 8 gennaio 2021, Domenico Manzo scompare nel nulla durante una festa di compleanno in un'abitazione di Prata Principato Ultra. La ricostruzione del giudice per l’udienza preliminare di Avellino indica che, dopo quell’evento, si sarebbero verificati comportamenti riconducibili a un’azione omicidiaria. La vicenda ha portato a nuove accuse nei confronti di una persona coinvolta, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli di quella notte.
AVELLINO – La notte in cui Domenico Manzo scompare nel nulla, l’8 gennaio 2021, inizia come una festa di compleanno in un’abitazione di Prata Principato Ultra e finisce, secondo la ricostruzione del giudice per l’udienza preliminare di Avellino, come una possibile azione omicidiaria seguita da un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Chi e? il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo a Audero: la ricostruzione di ciò che è accaduto
Leggi anche: Caso Pellegrini, il GUP dispone il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona: l’accusa è quella di diffamazione! La ricostruzione della vicenda
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Caso Mimì Manzo, colpo di scena ad Avellino: il GUP rimette gli atti alla Procura per ipotizzare l'omicidio; Caso Manzo, Il Gup rimette gli atti alla Procura: imputazione di omicidio non sequestro di persona; Scomparsa Mimì Manzo, oggi la decisione del gup Sicuranza; VIDEO - Caso Manzo, il gup chiede l'ipotesi di omicidio per Scannella e Russo Lab TV.
Caso Manzo, Il Gup rimette gli atti alla Procura: imputazione di omicidio non sequestro di personaPRATA PRINCIPATO ULTRA- Un nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria relativa alla scomparsa di Mimì Manzo. Al termine dell’udienza preliminare di oggi , il GUP presso il Tribunale di Avellino An ... irpinianews.it
Caso Mimì Manzo, il gup trasmette gli atti alla procura per contestare l’ omicidio aggravatoColpo di scena nel caso di Mimì Manzo: rimessi gli atti alla Procura per la riformulazione del capo d’imputazione . E’ quanto deciso dal gup del tribunale di Avellino Antonio Sicuranza al termine dell ... irpiniaoggi.it
Dal blog Il mondo di Adry di Adriana Manzo - facebook.com facebook