A Loreto, cittadini e rappresentanti del comitato si sono riuniti prima di iniziare le attività di pulizia e cura del quartiere per ricordare il bambino di 9 anni investito in piazzale Risorgimento. Durante l’iniziativa, è stato dedicato un momento di raccoglimento in sua memoria, con commenti e parole di vicinanza rivolti alla famiglia del bambino. La commemorazione si è svolta alla presenza di alcuni residenti, che hanno condiviso il ricordo della tragedia e la vicinanza alla famiglia coinvolta.

L’INIZIATIVA. Prima della cura e pulizia del quartiere, cittadini e comitato hanno dedicato un momento al bambino di 9 anni investito in piazzale Risorgimento. La tragica scomparsa di Giulio Lovera, il bambino di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento, ha profondamente scosso la comunità di Loreto. Nella mattinata di sabato 16 maggio numerosi cittadini si sono ritrovati nel quartiere per un’iniziativa di cura e pulizia degli spazi comuni, organizzata dal comitato di quartiere insieme a Comune, Plastic Free e Legambiente. Prima di mettersi al lavoro, i partecipanti hanno voluto dedicare un momento al piccolo Giulio, manifestando vicinanza alla sua famiglia e condividendo il dolore per un dramma che ha colpito l’intero quartiere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Loreto ricorda il piccolo Giulio: «La tragedia ha toccato tutti noi» - Foto

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Loreto ricorda il piccolo Giulio: La tragedia ha toccato tutti noiPrima della cura e pulizia del quartiere, cittadini e comitato hanno dedicato un momento al bambino di 9 anni investito in piazzale Risorgimento. ecodibergamo.it

Il piccolo è stato lasciato alle 9.45 di domenica 19 aprile nell’apposita culla alla ex sede della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto. È subito scattato il meccanismo di soccorso. x.com