Il piccolo Giulio ha donato le cornee Oggi l’addio

Oggi si svolge l’addio al piccolo Giulio, il bambino di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto. In un gesto di grande sensibilità, Giulio ha donato le sue cornee. La sua famiglia ha deciso di rendere pubblica questa scelta, che rappresenta un atto di generosità e altruismo. La notizia ha suscitato attenzione e commozione tra chi conosceva la sua storia e tra coloro che hanno apprezzato il gesto di solidarietà.

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Nella disperazione un atto d’amore, generosità e altruismo. Quello che ha fatto Giulio (nella foto), il bimbo di 9 anni morto dopo essere stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto. Grazie alle sue cornee un altro bambino potrà tornare a vedere. Dopo il via libera dei genitori, mamma Loredana e papà Giovanni, i medici del Papa Giovanni XXIII hanno provveduto al prelievo degli organi. E oggi, alle 15, alla chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo si svolgeranno i funerali. Nel frattempo proseguono gli accertamenti da parte della Polizia locale per far piena luce sull’esatta dinamica dell’ incidente accaduto mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il piccolo Giulio ha donato le cornee. Oggi l’addio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giulio Lovera, il bimbo morto dopo essere stato investito, donerà le cornee Addio a Fossati: il leader che ha donato autonomia e speranza ai nonIl Servizio Cani Guida Lions di Limbiate affronta un momento di profonda trasformazione interiore a causa della scomparsa del suo presidente,... Giulio, l’abbraccio degli amici. Donate le cornee del bimbo investito a BergamoI genitori del bambino investito hanno acconsentito al prelievo: un altro bimbo tornerà a vedere. Un testimone: Il papà ha tentato a lungo di rianimarlo. Disperata l’investitrice, ripeteva di non ave ... ecodibergamo.it Bergamo, il piccolo Giulio Lovera perde la vita a 9 anni mentre attraversava la stradaUn bambino di 9 anni si è spento dopo essere stato coinvolto in un episodio avvenuto mentre attraversava la strada a Bergamo per raggiungere la madre, con la comunità che si è subito stretta attorno a ... news.fidelityhouse.eu