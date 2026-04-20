Consorzio Autostrade Siciliane nominato Massimo Alosi nel Consiglio direttivo

Nell’assemblea dei soci del Consorzio per le Autostrade Siciliane, si è discusso delle dimissioni della consigliera Patrizia Valenti. È stata inoltre ufficializzata la nomina di un nuovo membro nel consiglio direttivo, con la scelta caduta su Massimo Alosi. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti degli enti soci, che hanno approvato le variazioni all’interno del consiglio.

L’assemblea degli enti soci del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha preso atto delle dimissioni della consigliera Patrizia Valenti e ha deliberato una nuova nomina all’interno del Consiglio direttivo.L’incarico è stato affidato all’avvocato Massimo Alosi, designato dal presidente della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della ILTSPISA Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato nominato nel... Davide Casadei entra nel consiglio direttivo del Sib-Confcommercio“Metto la mia esperienza al servizio dei colleghi in un momento decisivo per la categoria. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Progetti e fondi milionari di Sviluppo e Coesione, scelto il dirigente al posto del candidato Campagna. Sicilia, Massimo Alosi nominato consigliere del Consorzio per le Autostrade SicilianeSicilia, l’Assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo componente del Consiglio Direttivo, individuando nell’Avvocato Massimo Alosi il profilo idoneo a ricoprire il ruolo vacante L’Assemblea degli ... strettoweb.com Consorzio Autostrade Siciliane, Massimo Alosi nel Consiglio DirettivoL’Assemblea degli enti aderenti al Consorzio per le Autostrade Siciliane ha formalizzato un avvicendamento all’interno del proprio Consiglio Direttivo. Nel corso della seduta, l’organismo ha preso ... canalesicilia.it