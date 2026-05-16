Loredana Paparelli | la sfida di una pioniera tra sport e libertà
Negli anni '70, una donna ha deciso di seguire la propria passione per lo sport, affrontando resistenze familiari e sociali. Il padre di lei considerava la carriera sportiva una professione indegna per una donna, mentre lei ha continuato a praticare e promuovere l’attività fisica. La sua scelta ha rappresentato una sfida alle norme dell’epoca, segnando un percorso di autonomia e libertà personale. Questa vicenda testimonia come alcune donne abbiano affrontato ostacoli culturali per perseguire le proprie aspirazioni.
? Domande chiave Come ha fatto una donna a sfidare il patriarcato negli anni '70?. Perché il padre di Loredana considerava lo sport una professione indegna?. Come si trasforma una passione per l'aerobica in un'impresa manageriale?. Cosa può fare lo sport per combattere la sedentarietà come farmaco?.? In Breve Presentazione libro il 16 maggio 2026 alla Biblioteca Luca Orciari di Marzocca.. Dialogo tra l'autrice e l'attore Mauro Pierfederici sul percorso di cinquant'anni.. Nascita Lady’s Club nel 1977 e apertura del centro Nirvana nel 1981.. Libro di 177 pagine pubblicato da Intrecci Editore al costo di 18 euro.. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Loredana Moretti racconta la “Storia di colori e libertà” di PuccettoProseguono gli appuntamenti dedicati alla fotografia nella rassegna “Visioni dal paese grande” che venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18, nell’ex Sala...
“Non hai ancora metabolizzato la rottura tra Al Bano e Romina in 26 anni? Una giornalista come te?”, “Non avere la coda di paglia”: lo scambio tra Loredana Lecciso e Giovanna Botteri a La Vita in DirettaIl rapporto tra Al Bano e Romina Power è tornato a tenere banco sulle pagine di cronaca rosa.