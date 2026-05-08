Il rapporto tra Al Bano e Romina Power, che dura da oltre due decenni, è stato al centro di un nuovo scambio tra la giornalista Giovanna Botteri e Loredana Lecciso durante la trasmissione La Vita in Diretta. La discussione si è concentrata sulla difficoltà di alcuni di metabolizzare la separazione tra i due artisti, con un botta e risposta diretto e senza filtri. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla storia tra i due cantanti e sulla loro relazione passata.

Il rapporto tra Al Bano e Romina Power è tornato a tenere banco sulle pagine di cronaca rosa. Tutto è cominciato con un’intervista di Power a Belve: alla domanda di Francesca Fagnani su quanto abbia pesato, nella rottura tra lei e Al Bano, la scomparsa dell’amata figlia Ylenia, la ex moglie del cantante di Cellino San Marco ha risposto così: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Il “pilastro” che è mancato sarebbe proprio Al Bano che a Domenica In ha replicato: “Non ammazzarmi, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non hai ancora metabolizzato la rottura tra Al Bano e Romina in 26 anni? Una giornalista come te?”, “Non avere la coda di paglia”: lo scambio tra Loredana Lecciso e Giovanna Botteri a La Vita in Diretta

Romina Power: «Al Bano e io eravamo come la famiglia nel bosco»

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