Venerdì 13 marzo 2026, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, si terrà un evento dedicato alla fotografia intitolato “Una storia di colori e libertà”, curato da Loredana Moretti. L’appuntamento fa parte della rassegna “Visioni dal paese grande” e inizierà alle 18. La manifestazione prosegue con iniziative che approfondiscono temi legati alla narrazione visiva.

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla fotografia nella rassegna “Visioni dal paese grande” che venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, accoglie “Una storia di colori e libertà” a cura di Loredana Moretti e organizzato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

La carica dei 1.442 a Dortmund: una trasferta tra i colori del carnevale (e libertà di movimento)Nessun meeting point previsto, accesso libero allo stadio e poche restrizioni, come spesso accade in Germania.

Mozzanica la mostra fotografica ‘I miei colori’: 32 ritratti di donne tra coraggio, libertà e rinascitaMozzanica (Bergamo), 11 marzo 2026 – Dal 28 marzo al 12 aprile 2026, il Centro Yana Malaiko (la giovane uccisa nel 2023 a Castiglione delle Stiviere,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Loredana Moretti

Discussioni sull' argomento Loredana Moretti racconta la storia di colori e libertà di Puccetto; Storia di colori e libertà: Loredana Moretti racconta il tricasino Puccetto; Referendum: a Gagliano le ragioni del No con Stefanazzi e Minerva; Festa dell’Aquilone a Pescoluse.

Loredana Moretti racconta la storia di colori e libertà di PuccettoSAN CESARIO DI LECCE - Proseguono gli appuntamenti dedicati alla fotografia nella rassegna Visioni dal paese grande che venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18, ... corrieresalentino.it

,SOLOFRA: AMMINISTRAZIONE MORETTI SICUREZZA STRADALE ,(dossi) Grazie al finanziamento dell'Ente Provincia iniziati I lavori per l'installazione degli attraversamenti pedonali. facebook