Loredana Bertè ha condiviso sui social un episodio poco noto della sua vita, raccontando di aver avuto un breve flirt con uno dei fratelli di Michael Jackson. La cantante ha anche aggiunto di essere andata a vedere il film intitolato Michael al cinema, lasciando intendere che si tratta di un momento recente. Il racconto si concentra su un periodo di dieci giorni durante il quale avrebbe avuto questa relazione, senza ulteriori dettagli o commenti.

Loredana Bertè è andata a vedere il film Michael al cinema e ha svelato, in un breve video condiviso sui social, di aver avuto un breve flirt con uno dei fratelli di Michael Jackson, Jermaine. Bertè ha raccontato di aver conosciuto i Jackson Five nel 1979, quando condivise con loro un tour bus in Europa. I fratelli promuovevano il loro Destiny, mentre Loredana promuoveva il suo disco E la luna bussò. “Quando loro fecero la promozione di Destiny, erano ancora tutti insieme, e siccome eravamo nello stesso pullman, ricordo che Michael era sempre a studiare sui libri e non poteva mai uscire la sera, mentre noi invece ci divertivamo e andavamo nei locali fino alle sei del mattino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Loredana Bertè rivela: “Mi fidanzai con il fratello di Michael Jackson per dieci giorni”

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