memorabili quei giorni trascorsi con la famiglia di michael jackson

Ricordi di alcuni giorni trascorsi con la famiglia di Michael Jackson a Encino, in California, nella loro abitazione. Durante quel periodo si sono condivisi momenti con Jermaine Jackson, uno dei fratelli del cantante, noto per aver fatto parte dei Jackson 5. Le giornate sono rimaste impresse come ricordi significativi di un’esperienza vicino a questa famiglia artistica.

Quei giorni memorabili a Encino, in California, ospiti nella casa della famiglia Jackson. L’amicizia con Jermaine, uno dei fratelli di Michael Jackson (era tra i componenti dei Jackson 5). "Allora Jaafar era soltanto un bambino vivace, con i capelli lunghissimi. È stato bellissimo rivederlo tanti anni dopo al cinema nei panni di Michael". Il biopic Michael, il film che racconta la vita di Michael Jackson, è uscito nelle sale italiane un mese fa. A interpretare il ruolo del re del pop è suo nipote: l’attore e cantante Jaafar Jackson, uno dei – tanti – figli di Jermaine. Che Carlo Grotti Trevisan, attore e regista riminese con un passato in politica (è stato consigliere nella Lega) e la madre Lydia Carloni Trevisan, ex cantante, hanno conosciuto bene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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