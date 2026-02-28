L'escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran continua a intensificarsi con nuovi scontri e dichiarazioni. Medvedev ha accusato Trump di aver mostrato il suo vero volto, sostenendo che nessuno avrebbe voluto negoziare. La situazione si fa sempre più tesa e senza segni di avvicinamento tra le parti coinvolte, mentre le tensioni aumentano di giorno in giorno.

L’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran si carica di nuove tensioni diplomatiche. Mosca attacca Trump, l’Ue punta il dito contro l’Iran “minaccia globale”, ma inviata alla diplomazia. A intervenire con parole durissime è stato Dmitry Medvedev, che su Telegram ha attaccato frontalmente Donald Trump, accusandolo di aver tradito la retorica pacifista con cui aveva accompagnato i contatti con Teheran. “Il pacifista ha mostrato ancora una volta il suo vero volto”, ha scritto l’ex presidente russo, oggi vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale. Ma proprio venerdì l’inquilino della Casa Bianca però era stato piuttosto chiaro sull’insoddisfazione per i negoziati e aveva dichiarato: “Non vorrei attaccare, ma qualche volta va fatto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il pacifista ha mostrato il suo vero volto”, Medvedev attacca Trump: “Nessuno voleva negoziare”

