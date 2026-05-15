La donna aiuti l’uomo a ritrovare il suo ruolo virile è bufera L’opposizione | Ospite sessista ecco il vero volto della destra
Una dichiarazione pubblica ha scatenato una forte reazione, con l’opposizione che ha definito le parole come sessiste e ha affermato che rappresentano il vero volto della destra. La frase in questione afferma che la donna dovrebbe aiutare l’uomo a ritrovare il suo ruolo virile, sostenendo che l’uomo deve essere la guida e l’autorevolezza, mentre la donna dovrebbe uscire dall’emancipazione per assumere ruoli di accoglienza e servizio. La discussione si è concentrata principalmente sulla natura delle affermazioni e sulla loro interpretazione.
Ancona, 15 maggio 2026 – “ L’uomo deve incarnare la guida, la regola, l’autorevolezza; la donna deve uscire dalla logica dell’emancipazione e riabbracciare il ruolo dell’accoglienza e del servizio. Sta alla donna aiutare l’uomo a ritrovare il suo ruolo virile, paterno, autorevole. Questo scrive nei suoi libri Costanza Miriano, ospite di punta delle ‘Giornate della Famiglia’ organizzate dall’amministrazione comunale di Ancona guidata dal sindaco Daniele Silvetti”. Pd contro la scelta di ospitare Miriano. Ad attaccare questa scelta è Mirella Giangiacomi, consigliera comunale del Partito Democratico, una delle voci che si sono sollevate contro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Save My Wife First,” Said the Dying Man—No One Believed What the Stranger Did Next
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Bella donna che cattura un uomo sciocco, da una copia di Der Welsche Gast (L’Ospite Italiano). Autore: Thomasin von Zerclaere. Data: circa 1256 d.C. (testo scritto tra il 1215 e il 1216). Materiale: inchiostro e tempera su pergamena. Collezione: Universitätsb facebook
La donna aiuti l’uomo a ritrovare il suo ruolo virile, è bufera. L’opposizione: Ospite sessista, ecco il vero volto della destraCritiche al patrocinio dato dal Comune di Ancona all’incontro per le ‘Giornate della famiglia’ con Costanza Miriano, autrice di ‘Sposati e sii sottomessa’. Le istituzioni hanno il dovere di promuover ... msn.com
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