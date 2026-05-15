La donna aiuti l’uomo a ritrovare il suo ruolo virile è bufera L’opposizione | Ospite sessista ecco il vero volto della destra

Una dichiarazione pubblica ha scatenato una forte reazione, con l’opposizione che ha definito le parole come sessiste e ha affermato che rappresentano il vero volto della destra. La frase in questione afferma che la donna dovrebbe aiutare l’uomo a ritrovare il suo ruolo virile, sostenendo che l’uomo deve essere la guida e l’autorevolezza, mentre la donna dovrebbe uscire dall’emancipazione per assumere ruoli di accoglienza e servizio. La discussione si è concentrata principalmente sulla natura delle affermazioni e sulla loro interpretazione.

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