L' operazione verità del M5S smonta il centrodestra dalla sanità all' aeroporto
Il Movimento 5 Stelle ha portato avanti una verifica pubblica delle azioni del centrodestra, focalizzandosi su temi come la sanità e le infrastrutture aeroportuali. I rappresentanti pentastellati hanno partecipato a un evento a Reggio, dove un parlamentare ha sostenuto il candidato sindaco del centrosinistra e i candidati consiglieri del movimento. Durante l’incontro, sono stati presentati approfondimenti e dati relativi alle criticità di alcune decisioni politiche adottate negli ultimi anni. La discussione si è concentrata su aspetti concreti delle politiche locali e regionali.
Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, ieri a Reggio per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia e i candidati consiglieri pentastellati Carmelo Malara, Francesca Tiziano, Maria Marraffa ed Elena Pelle, ha rappresentato una vera e propria “operazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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