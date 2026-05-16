L' operazione verità del M5S smonta il centrodestra dalla sanità all' aeroporto

Il Movimento 5 Stelle ha portato avanti una verifica pubblica delle azioni del centrodestra, focalizzandosi su temi come la sanità e le infrastrutture aeroportuali. I rappresentanti pentastellati hanno partecipato a un evento a Reggio, dove un parlamentare ha sostenuto il candidato sindaco del centrosinistra e i candidati consiglieri del movimento. Durante l’incontro, sono stati presentati approfondimenti e dati relativi alle criticità di alcune decisioni politiche adottate negli ultimi anni. La discussione si è concentrata su aspetti concreti delle politiche locali e regionali.

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