Sondaggi politici il crollo del centrodestra e il sorpasso del campo largo | su Pd e M5s in discesa FI

Negli ultimi quindici giorni, i sondaggi politici mostrano un calo di consensi per il centrodestra, con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che registrano una diminuzione di voti. Nel frattempo, il campo largo registra un aumento di preferenze, con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva in crescita. Questi dati evidenziano uno spostamento di preferenze verso forze politiche più ampie e diverse rispetto alle alleanze tradizionali.

Fratelli d'Italia, Lega e soprattutto Forza Italia hanno perso voti nell'ultimo mese e mezzo. Al contrario, Pd e M5s (come anche Italia viva) sono cresciuti parecchio. Così, il centrosinistra ha superato il centrodestra e oggi ha un vantaggio, seppur risicato. Da qui alle elezioni la contesa sembra decisamente aperta. Il nuovo Osservatorio Delphi di Piave e Sigma consulting per Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

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