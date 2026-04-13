Palazzo Zanca e i rilievi della Corte dei Conti anche i consiglieri di centrodestra in campo per l' operazione verità

Nella campagna elettorale il tema principale riguarda i rilievi della Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio del Comune. Anche i consiglieri di centrodestra si sono uniti nel richiamare l’attenzione su questa questione. Palazzo Zanca è stato interessato da verifiche e rilievi che coinvolgono le procedure di bilancio e la gestione finanziaria dell’ente locale. La discussione si concentra ora sulle risultanze emerse dai controlli e sulle eventuali conseguenze.

Resta al centro della campagna elettorale l'argomento legato ai rilievi della Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio del Comune. Mentre Antonella Russo, candidata sindaco per il centrosinistra, chiede una commissione ad hoc per fare chiarezza sui numeri, arriva l'intervento dei consiglieri.🔗 Leggi su Messinatoday.it Sanità, i rilievi della Corte dei conti preoccupano: intervengono i sindacatiLe recenti analisi della Corte dei conti sulla situazione delle liste d’attesa a Ferrara pongono interrogativi che i sindacati, in particolare Cgil,... Numeri che non tornano: dai rilievi della Corte dei conti lo scontro sul Piano di riequilibrioC'è un riflesso antico, nella politica italiana: trasformare ogni atto amministrativo in un campo di battaglia.