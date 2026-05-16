L’operazione ’Quartiere Bramante’ e la nuova flotta di bus elettrici gli ultimi interventi da concludere

Si avvicina rapidamente il termine stabilito per completare l’operazione chiamata ’Quartiere Bramante’ e l’installazione della nuova flotta di autobus elettrici. Entro poche settimane, cioè entro il 30 giugno, devono essere portati a termine tutti i lavori e le consegne previste. Le autorità coinvolte stanno seguendo con attenzione questa scadenza, che rappresenta l’ultimo step di un progetto iniziato alcuni mesi fa. La conclusione di queste attività è considerata prioritaria per il completamento delle iniziative pianificate.

La scadenza è imminente e tassativa. Mancano poche settimane al 30 giugno, data fissata a livello europeo per far terminare il Pnrr e anche Monza è ancora in corsa per arrivare al traguardo e chiudere in tempo gli ultimi progetti finanziati, tra cui il maggiore che riguarda 13,1 milioni del quartiere Bramante. Non è chiaro nei regolamenti europei cosa accadrà nel caso che un progetto finanziato non venga ultimato entro la scadenza del 30 giugno, ma è probabile che si apra una procedura di infrazione che porti alla perdita del fondo con l’obbligo di restituzione le somme ricevute, oltre a tagli su futuri finanziamenti assieme all’accollo di tutte le penali e le responsabilità contabili della mancata realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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