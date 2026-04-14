Autoguidovie ha presentato di recente la sua nuova flotta di autobus, tra le più giovani d’Italia. L’evento si è svolto presso una delle sue sedi, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e alcuni giornalisti. La nuova flotta comprende modelli aggiornati e di recente produzione, destinati a migliorare i servizi di trasporto pubblico gestiti dall’azienda. La presentazione ha previsto anche una dimostrazione delle nuove tecnologie adottate nei veicoli.

È tra i più giovani d’Italia il parco autobus di Autoguidovie che ha presentato la nuova flotta a zero e bassa emissione e il progetto di trasformazione del deposito di Strada Campeggi in un innovativo hub multi energy per oltre 27 milioni, di cui 23,4 finanziati tramite fondi Pnrr e Piano strategico nazionale mobilita sostenibile. Nel bacino di Pavia, il parco conta 311 autobus: nell’ambito del rinnovamento, 77 bus saranno dismessi e sostituiti da 66 nuovi, di cui 26 elettrici e 40 a gas naturale compresso. Gli autobus elettrici sostituiranno progressivamente i diesel e saranno impiegati prevalentemente sulle linee urbane del centro storico, come la 1 e la 6: il 98% sarà a basse emissioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova flotta di bus: "Una scelta naturale"

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