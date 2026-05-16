Decine di migliaia di persone si sono riversate per le strade di Londra per due grandi manifestazioni. Le proteste arrivano mentre decine di migliaia di tifosi di calcio si riuniscono per la finale della coppa nazionale inglese allo stadio di Wembley. Veicoli blindati, cavalli della polizia, cani, droni ed elicotteri sono stati schierati insieme ad almeno 4.000 agenti. La polizia ha creato percorsi per tenere separati coloro che marciavano a sostegno di una protesta organizzata dall’attivista di estrema destra Stephen Yaxley-Lennon, meglio conosciuto con il suo pseudonimo Tommy Robinson, e della manifestazione annuale per commemorare la Nakba, il termine arabo per “catastrofe” che segna l’esodo di circa 700. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, in migliaia affollano le strade della capitale inglese per la marcia 'Unite the Kingdom'

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