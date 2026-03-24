(LaPresse) A marzo un velo rosa si stende sulle pianure della più grande regione produttrice di pesche della Grecia. La pianura, che si estende per 17.000 ettari, circa 65,5 miglia quadrate, diventa completamente rosa. E con la fioritura arrivano i turisti. “Voglio che le persone in Olanda e Belgio sappiano quali posti meravigliosi ci sono ancora oltre a tutti i posti che le persone già conoscono. Ad esempio Veria. Voglio dire, sempre più persone lo conoscono, ma devi sentirlo ed essere qui e, beh, spero di poter esprimere me stesso nel modo in cui l’ho vissuto,” dice Wesley van Eijk, blogger olandese. “È qualcosa che le persone devono sperimentare e vedere almeno una volta nella vita, perché è una zona enorme”, afferma Gianna Pilitsidou, presidente del Veria Tourism Club, con sede nella città settentrionale di Veria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grecia, un velo di fiori rosa sui campi: migliaia di persone affollano le piantagioni di pesco

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