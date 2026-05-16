Londra in allerta | scesi in piazza in migliaia tra estrema destra e ProPal

A Londra, migliaia di persone si sono radunate in piazza, dando vita a manifestazioni contrapposte tra gruppi di estrema destra e sostenitori di un partito pro-palestinese. La polizia ha schierato un consistente numero di agenti per sorvegliare gli eventi. La giornata si svolge nel pieno di una finale di una coppa nazionale, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione per prevenire eventuali incidenti. La presenza di forze di sicurezza è visibile in diverse aree della città.

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La capitale britannica affronta una giornata ad altissima tensione tra manifestazioni contrapposte, finale di FA Cup e un imponente schieramento di forze dell'ordine La polizia metropolitana diLondraè oggi impegnata inuna delle operazioni di ordine pubblico più complessedegli ultimi anni, in una giornata caratterizzata da unacombinazione di eventidi grande attrattiva e forti tensioni politiche. Nel centro della capitale britannica sono attesedecine di migliaia di persone, attratte da unamanifestazioneorganizzata dall’attivista di estrema destra Tommy Robinson, uncontro-corteo promosso da gruppi propalestinesie dalla tradizionalefinale della FA Cup, che contribuisce ulteriormente a congestionare la città. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Londra in allerta: scesi in piazza in migliaia tra estrema destra e ProPal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Londra, migliaia di persone in corteo contro l'estrema destraMigliaia di persone hanno marciato sabato nel centro di Londra per protestare contro l’estrema destra. Londra contro l’estrema destra, una marea umana: «Siamo in 500mila»LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA TOGETHER ALLIANCE Una risposta alla marcia degli accoliti di Tommy Robinson dello scorso dicembre LA MANIFESTAZIONE... A Londra la violenza antisemita è fuori controllo. Il governo in allerta si aspetta un mega attentatoIl nuovo livello di allerta significa che un attacco agli ebrei è, secondo l'esecutivo, altamente probabile nei prossimi sei mesi. Il primo ministro Starmer ha esortato i leader di tutta la società ... ilfoglio.it Attacco antisemita a Londra, l'uomo arrestato per tentato omicidio. Sale l'allerta in cittàLa polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di ... ilgiornale.it